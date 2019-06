Πανό των οπαδών του Παναθηναϊκού στην Πάτρα για τον Παύλο Γιαννακόπουλο – Sold out το τρίτο ραντεβού των τελικών (video/pic)

Την προηγούμενη Δευτέρα συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον θάνατο του Παύλου Γιαννακόπουλου, ωστόσο κανείς στον Παναθηναϊκό δεν ξεχνά τον ιστορικό ηγέτη της πράσινης ΚΑΕ.

Μάλιστα την Τετάρτη (12/6) στην εξέδρα των φιλάθλων του «τριφυλλιού», που βρέθηκαν στο «Δημήτρης Τόφαλος» για να παρακολουθήσουν τον δεύτερο τελικό της Basket League με τον Προμηθέα, υψώθηκε ένα πανό το οποίο έγραφε: «Παύλο, Θεέ, δεν έφυγες ποτέ».

Sold out το τρίτο ραντεβού των τελικών

Την ίδια ώρα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον τρίτο τελικό της Basket League

Υπενθυμίζουμε πως μετά την ελλιπή παρουσία του κόσμου στον πρώτο τελικό που οδήγησε και στο ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, η πράσινη ΚΑΕ έθεσε γενική είσοδο ένα ευρώ.

