Πάνω από δώδεκα χιλιάδες φίλοι των Μπακς χειροκρότησαν τον Αντετοκούνμπο (video)

Mια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους αστέρες των Μιλγουόκι Μπακς καθώς στην πρώτη τους προπόνηση στο «Fiserv Forum» για την νέα αγωνιστική σεζόν (στο open scrimmage) είδαν περισσότερους από δώδεκα χιλιάδες φιλάθλους να δίνουν το παρών στις εξέδρες.

Όχι για να δουν κάποιον φιλικό αγώνα από τα «ελάφια» αλλά για να παρακολουθήσουν μια απλή προπόνηση.

Τα βλέμματα των περισσότερων ήταν στραμμένα στο αστέρι της ομάδας, Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος στο οικογενειακό διπλό πέτυχε είκοσι εννέα πόντους και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα.

«Η πόλη έχει ενθουσιασμό για την ομάδα, είμαστε κι εμείς ενθουσιασμένοι που παίζουμε για αυτό το κοινό, ελπίζουμε φέτος να πάνε όλα καλά και να πετύχουμε τους στόχους μας», δήλωσε ο τεχνικός των Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλζερ.

Δείτε όσα έγιναν στην πρώτη προπόνηση των Μπακς:

The best from The Greek Freak as he led all scorers with 29 points in today’s scrimmage!!#FearTheDeer pic.twitter.com/jN8RijyZF1

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 7, 2019