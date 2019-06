Πανάξια στην κορυφή της Ευρώπης η Λίβερπουλ, πρώτη κούπα για Κλοπ σαν χρωστούμενη από τη μοίρα (video/pics)

Δεκατέσσερα χρόνια μακριά από την κορυφή παραήταν αρκετά για τη Λίβερπουλ, η οποία πλέον κάθεται αναπαυτικά στο θρόνο της ποδοσφαιρικής Ευρώπης, που την τελευταία τριετία ανήκε στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ομάδα – μύθος από το Μερσεϊσάιντ έμελλε στο Μετροπολιτάνο της Μαδρίτης να ράψει το έκτο αστέρι στη φανέλα της, καθώς αναδείχθηκε η μεγάλη κερδισμένη στον αγγλικό «εμφύλιο», επικρατώντας με 2-0 της Τότεναμ στον μεγάλο τελικό του Champions League.

Οι «κόκκινοι» προηγήθηκαν από νωρίς με αμφισβητούμενο πέναλτι του Σαλάχ στο δεύτερο λεπτό και σφράγισαν την επιστροφή στον ευρωπαϊκό θρόνο με γκολ του Οριγκί στο φινάλε.

Ο τελικός ξεκίνησε με τους δύο προπονητές να ρίχνουν ό,τι καλύτερο διαθέτουν μέσα στο γήπεδο. Ο Ποτσετίνο ξεκίνησε τελικά βασικό τον Κέιν, «θυσιάζοντας» τον «ήρωα» της πρόκρισης επί του Αγιαξ, Λούκας Μόουρα.

Ο Κλοπ από την άλλη, δεν άφησε τον Φιρμίνο εκτός της εκπληκτικής επιθετικής τριπλέτας του, οπισθοχωρώντας μέσα στο γήπεδο τον Βαϊνάλντουμ.

35.4% – Liverpool (35.4%) have become the first side to win the Champions League final despite having less possession than the opposition since Jose Mourinho’s Inter Milan beat Bayern Munich in 2010, also in Madrid. Masterplan. #UCLfinal pic.twitter.com/cuydtDvbbQ

— OptaJoe (@OptaJoe) June 1, 2019