Το «τρελό» buzzer beater τρίποντο του Καλάθη στην εκπνοή του χρόνου! (video)

Ο Παναθηναϊκός «έσπασε» το καλάθι από τη γραμμή του τριπόντου στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο, πετυχαίνοντας το πρώτο του στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου.

Μετά από εννέα άστοχες προσπάθειες, ο Νικ Καλάθης ευστόχησε από τα επτά μέτρα και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο, αφού χρειάστηκε να κάνει step back και να σκοράρει προλαβαίνοντας το χρονόμετρο, στη λήξη του ημιχρόνου.

Απολαύστε το buzzer beater του Νικ Καλάθη:

He is at it AGAIN!@Nick_Calathes15 with the STEP BACK buzzer-beater!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/JjsftmkoNO

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2019