Παναθηναϊκός: Έξτρα λύση για Πιτίνο ενόψει τελικών, ευχάριστα νέα με Λεκαβίτσιους (video)

Με μία προπόνηση ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τους τελικούς της Basket League κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας.

To ευχάριστο για τον Ρικ Πιτίνο είναι πως μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους καλαθοσφαιριστές του, έχοντας πλέον διαθέσιμο και τον Λούκας Λεκαβίτσιους.

Ο Λιθουανός ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις στο πέλμα και προπονήθηκε κανονικά την Κυριακή (9/6) δίνοντας ουσιαστικά μια έξτρα λύση στον Αμερικανό τεχνικό των πράσινων.

Το πρώτο ραντεβού των τελικών έχει οριστεί για το απόγευμα της Δευτέρας (10/6, 19:30, COSMOTE SPORT 4 HD) και στον Παναθηναϊκό περιμένουν κόσμο στο ΟΑΚΑ, καθώς μεταξύ άλλων θα βραβευτεί και ο παλαίμαχος σέντερ Δημήτρης Κοκολάκης.

☘️ Dimitris Kokolakis will be awarded at tomorrow’s #BasketLeague final game 1 against @promitheasbc (10/6, 19:30), who won 9 Greek championships and 3 Greek cup titles with #paobc.#panathinaikos #GreenCentury #GreenLegends #legend #basketball pic.twitter.com/ftvrjueTHC

— Panathinaikos BC (@paobcgr) June 9, 2019