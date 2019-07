Παναθηναϊκός : Αποχαιρέτησε Γκιστ με καρφώματα και τάπες μετά την αποχώρηση του για τον Ερυθρό Αστέρα! (video/pic)

O Ερυθρός Αστέρας του Μίλαν Τόμιτς ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη Euroleague και αφού ανανέωσε την συνεργασία του με τον Στράτο Περπέρολγου, πήρε και τον Τζέιμς Γκιστ, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά από επτά χρόνια παρουσίας εκεί.

Ο Αμερικανός κατά την παραμονή του στο ρόστερ του «τριφυλλιού» πρόσφερε θέαμα υψηλού επιπέδου στους «πράσινους» οπαδούς, κέρδισε τίτλους και έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου.

Ο έμπειρος φόργουορντ αγαπήθηκε όσο λίγοι από την «πράσινη» κερκίδα, ενώ και ο ίδιος αγάπησε τον σύλλογο και δέθηκε με τους φίλους και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

☘️🙏It’s hard to say goodbye not only to a great athlete and person but also a dear friend of the club. Thank you for everything James, you’ll always be one of us!#paobc #thankyou #gist #panathinaikosbc pic.twitter.com/rj18QQUqi9

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 8, 2019