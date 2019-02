«Βασιλιάς» στη Μασσαλία ο Τσιτσιπάς, το σήκωσε χωρίς να χάσει σετ!

Τον δεύτερο σημαντικό τίτλο της καριέρας του κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς!

Ο 20χρονος Ελλαδίτης πρωταθλητής επικράτησε στον τελικό του ATP 250, που φιλοξενήθηκε στην Μασσαλία, με 7-5, 7-6 (5) του 30χρονου Μιχαϊλ Κουκούσκιν από το Καζακστάν και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου, όπως είχε κάνει και πέρυσι στην Στοκχόλμη.

Μετά από μερικές εβδομάδες -απολύτως αναμενομένης- αγωνιστικής «κοιλιάς», λόγω της υπερπροσπάθειας του Ιανουαρίου στο Australian Open όπου έφθασε μέχρι τα ημιτελικά, ο Έλληνας πρωταθλητής επανήλθε στους… γνωστούς ρυθμούς και έφθασε μέχρι τον τελικό στην Μασσαλία, όπου κατέκτησε το τρόπαιο χωρίς να χάσει σετ!

Στο πρώτο σετ του τελικού οι δύο τενίστες πήγαιναν γκέιμ-γκέιμ μέχρι το 5-5. Σ΄ εκείνο το χρονικό σημείο, ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 6-5 και στη συνέχεια «έσπασε» το σερβίς του Καζάκου και πήρε το σετ με 7-5, μετά από περίπου 50 λεπτά αγώνα.

Στο δεύτερο σετ, ο Κουκούσκιν… άλλαξε μπλουζάκι και μετά το 1-1, ο Ελληνας πρωταθλητής αισθάνθηκε ελαφρές ενοχλήσεις στα δεξιά πλευρά. Δεν αποκλείεται αυτό να του «στοίχισε» προσωρινά, καθώς ο Καζάκος αντέδρασε και προηγήθηκε με 5-3. Ομως ο Τσιτσιπάς απέδειξε για ακόμη μία φορά πως είναι το μέλλον του παγκοσμίου τένις, καθώς δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, ισοφάρισε σε 5-5 και προηγήθηκε με 6-5, για να κατακτήσει το σετ στο τάι μπρέικ με 7-5!

Με τη νίκη του αυτή, ο Τσιτσιπάς βρίσκεται πλέον στο Νο 11 της παγκόσμιας κατάταξης που θα ανακοινώσει αύριο Δευτέρα η ATP και σε «απόσταση βολής» από την πρώτη δεκάδα του πλανήτη.

TOUR TITLE NUMBER TWO FOR STEF ✌️@StefTsitsipas claims the @Open13 in Marseille, defeating Kukushkin 7-5 7-6(5) 🇬🇷🏆 pic.twitter.com/4OVd0RUc10

— Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2019