Πάφος FC: Θωρακίζει τα δοκάρια της με Ουκρανό «φύλακα-άγγελο»

Η Πάφος μέσω επίσημης ανακοίνωσης που εξέδωσε γνωστοποίησε την σύναψη συνεργασίας με τον Ουκρανό τερματοφύλακα Αρτούρ Ρούντκο.

Ο Ρούντκο είναι 27χρονος τερματοφύλακας με προϋπηρεσία στη Δυναμό Κιέβου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με το διεθνή Ουκρανό τερματοφύλακα Artur Rudko (Αρτούρ Ρούντκο).

Ο Artur Rudko είναι 27 ετών (07/05/1992) με ύψος 1,90. Τελευταία του ομάδα αυτή της Dynamo Kyiv (Δυναμό Κιέβου) από την Ακαδημία της οποίας και προέρχεται και με την οποία αγωνίστηκε στους ομίλους του Europa League. Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Ουκρανίας και έχει αγωνιστεί στις Εθνικές ομάδες νέων και Ελπίδων της χώρας του.

Καλωσορίζουμε τον Artur στη μεγάλη οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC και του ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Δείτε στιγμές από την καριέρα του νέου μας ποδοσφαιριστή.