«Οβίδα» απόδρασης από το Λονδίνο και πρόκριση για Γιουνάιτεντ! (video)

Η ασύλληπτη εκτέλεση φάουλ του Μάρκους Ράσφορντ έκρινε το ντέρμπι του «Στάμφορντ Μπριτζ» και χάρισε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την πρόκριση στα προημιτελικά του Carabao Cup με 2-1 επί της Τσέλσι.

Ο Άγγλος επιθετικός ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με εκτέλεση πέναλτι στο 25ο λεπτό, για να έρθει στο δεύτερο ημίχρονο ο Μπατσουαγί να ισοφαρίσει για τους μπλε. Το τελειωτικό χτύπημα όμως ανήκε ξανά στον διεθνή άσο της Γιουνάιτεντ, ο οποίος με ένα τρομερό γκολ-φάουλ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε να προσφέρει ιδιαίτερες συγκινήσεις. Δύο ομάδες διστακτικές, χωρίς πολλές πρωτοβουλίες και περιορισμένες επιθετικές προσπάθειες.

Η Τσέλσι δυσκολευόταν σημαντικά στη δημιουργία των φάσεων, ενώ η Γιουνάιτεντ είχε κατά κάποιον τρόπο έναν λόγο παραπάνω στο παιχνίδι. Η πίεσή της απέδωσε καρπούς στο 25ο λεπτό, όταν κέρδισε πέναλτι και ο Ράσφορντ πέτυχε το 1-0. Στα εναπομείναντα λεπτά, η Τσέλσι επιχείρησε να αντιδράσει, πίεσε, όμως ο Μπατσουαγί ήταν απελπιστικά μόνος και δεν τροφοδοτήθηκε όπως θα έπρεπε και θα ήθελε.

Three away wins in a row for #MUFC 🙌#CarabaoCup

— Manchester United (@ManUtd) October 30, 2019