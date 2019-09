Ώρα τελικού στο Μουντομπάσκετ: Αργεντινή και Ισπανία μάχονται για την κούπα! (pic)

Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε και όλος ο μπασκετικός πλανήτης στρέφει το βλέμμα του στο Wukesong Sport Center, του Πεκίνου, για την μεγάλη μάχη της Αργεντινής με την Ισπανία (15/9, 15.00).

Οι δύο αήττητες ομάδες της διοργάνωσης μετά από επτά αγώνες νικηφόρας πορείας διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε ένα ραντεβού δίχως αύριο, όπου ο νικητής θα κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο και ο ηττημένος θα περιοριστεί με την παρηγοριά του δεύτερου σκαλιού στο βάθρο.

Λίγη ώρα νωρίτερα (11.00) θα διεξαχθεί στο ίδιο γήπεδο και ο τελικός της παρηγοριάς ανάμεσα σε Γαλλία και Αυστραλία.

Έχουν περάσει δεκατρία ολόκληρα χρόνια από το Μουντομπάσκετ της Ιαπωνίας και πλέον οι Ισπανοί βρίσκονται μία ανάσα μακριά από την επιστροφή στην κορυφή του κόσμου. Το 2006 είχε βρεθεί στον δρόμο τους η Ελλάδα, όμως τώρα θα πρέπει να ξεπεράσουν το δύσκολο εμπόδιο της παρέας του «αειθαλή» Σκόλα. Αυτός μάλιστα θα είναι ο δεύτερος τελικός της ιστορίας τους σε Μουντομπάσκετ.

