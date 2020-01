Οπαδοί της Λίβερπουλ ονειρεύονται άγαλμα του Κλοπ έξω από το Άνφιλντ

Τη δημιουργία αγάλματος του Γιούργκεν Κλοπ ονειρεύονται ήδη πολλοί οπαδοί της Λίβερπουλ σε περίπτωση που η ομάδα τους κατακτήσει την Premier League.

Η αγγλική ομάδα βρίσκεται πρώτη εδώ και καιρό με τη διαφορά πια από τον δεύτερο να έχει φτάσει τους 14 πόντους. Την επίδοση αυτή πολλοί την αποδίδουν στον Γερμανό προπονητή, ο οποίος έχει καταφέρει από το 2015 να κατακτήσει το Champions League, το Super Cup της UEFA και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων προσφάτως.

Ένας λογαριασμός στο twitter έθεσε το ερώτημα εάν ο Κλοπ αξίζει ένα άγαλμα έξω από το Άνφιλντ σε περίπτωση που η Λίβερπουλ κατακτήσει το τρόπαιο και αμέσως από κάτω δεκάδες υποοστηρικτές των κόκκινων απάντησαν θετικά, ενώ η δημοσίευση έφτασε περίπου τα 10.000 likes.

«Ναι, και μαζί μ’ αυτόν μερικά μικρά για τον Μπενίτες, τον Χόντσον και τον Ρότζερς που θα το κοιτάζουν με λατρεία» απάντησε ένας, αστειευόμενος, ενώ ένας άλλος αποκρίθηκε χαρακτηριστικά: «Ένα άγαλμα, ένα ιερό, μια μπάντα να βρίσκεται εκεί και να τραγουδάει όλη μέρα. Ό,τι θέλει αυτός».

Do you think Jurgen Klopp deserves a statue outside Anfield if we win the Premier League? #LFC

— Scouser Chris (@ScouserChrisLFC) January 13, 2020