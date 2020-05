Ομάδα στη Νότια Κορέα έβαλε κούκλες του… σεξ στις άδειες εξέδρες – ΦΩΤΟ

Η πλήρωση των κενών εξεδρών, εν μέσω κορονοϊού, απαιτεί ικανοποιητική φαντασία, που όπως φαίνεται δεν λείπει καθόλου από τους ιθύνοντες της Σεούλ FC. Οι άνθρωποι της νοτιοκορεατικής ομάδας, σκέφθηκαν να τοποθετήσουν στις κενές θέσεις κούκλες του… σεξ και όπως είναι φυσικό, έσπευσαν να εξηγήσουν τι συνέβη.

«Λυπούμαστε ειλικρινά που κάναμε τους φιλάθλους μας να αισθανθούν άβολα. Βεβαιωθήκαμε από την αρχή ότι δεν είχαν καμία σχέση με τα σεξ παιχνίδια», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου, ωστόσο, πολλές από αυτές τις κούκλες, που τοποθετήθηκαν στο στάδιο την Κυριακή στον αγώνα με την Γκουανγκζιού, ήταν… ντυμένες με το λογότυπο ενός κατασκευαστή σεξουαλικών αντικειμένων. Ενώ άλλες κούκλες… κρατούσαν αφίσες που διαφημίζουν την εταιρεία και τα προϊόντα της.

Οι κούκλες, που αντιπροσωπεύουν κυρίως γυναίκες, φορούσαν προστατευτική μάσκα και χωρίστηκαν η μία από την άλλη σύμφωνα με τους κανόνες της απόστασης με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της Covid-19.

Σύμφωνα με τον σύλλογο, ο προμηθευτής των κουκλών τις είχε προηγουμένως διαθέσει στην εταιρεία διανομής ερωτικών παιχνιδιών, κάτι που εξηγεί τις ακατάλληλες διαφημίσεις.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It’s not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL

— Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020