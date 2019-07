Ολοκληρώθηκε το ταξίδι-όνειρο της Γκοφ στο Wimbledon, της έκοψε τη φόρα η έμπειρη Χάλεπ (video/pic)

Το αναπάντεχο όμορφο ταξίδι της Κόρι Γκοφ από τα προκριματικά του Wimbledon, ως wild card μάλιστα, μέχρι τον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης ολοκληρώθηκε!

Η Σιμόνα Χάλεπ, με μια απόλυτα σοβαρή και επαγγελματική εμφάνιση, επικράτησε της 15χρονης Αμερικανίδας με 6-3, 6-3 με την Γκοφ να έχει κερδίσει, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, τις εντυπώσεις αυτήν την εβδομάδα στο Λονδίνο σε ένα breakthrough όπου έγινε παγκοσμίως γνωστή σε τόσο νεαρή ηλικία!

Η Γκοφ ήταν στην αρχή της εβδομάδας η νεότερη συμμετέχουσα στα προκριματικά του Wimbledon από εποχής Open Era και το να φτάσει, στην παρθενική της συμμετοχή, μέχρι τις «16» δείχνει ξεκάθαρα τις τεράστιες δυνατότητες, την τρομερή πρώτη ύλη που διαθέτει ώστε να γίνει στο μέλλον μια σπουδαία πρωταθλήτρια.

Only the beginning. pic.twitter.com/eTCWWIorBy

◻️ Youngest to reach main draw ◻️ Beat Venus, a childhood idol ◻️ Advanced to Round of 16

15-year-old phenom Coco Gauff has been eliminated from Wimbledon after an unbelievable run.

Με τόσο ντόρο να έχει γίνει γύρω από το όνομά της και με τα απίστευτα που έδειξε τις προηγούμενες μέρες, θα ήταν ανοησία της Χάλεπ να την υποτιμήσει έστω και στο ελάχιστο και η έμπειρη Ρουμάνα δεν το έπραξε.

Με συνετό και πειθαρχημένο τένις και πρώτο μέλημα να επιτεθεί πρώτη και να μην αφήσει την Γκοφ να πάρει την πρωτοβουλία στα ράλι, κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της 15χρονης τενίστριας που γι’ακόμα έναν αγώνα πάλεψε αλλά της έλειψε το άστρο και η έμπνευση των προηγούμενων αγώνων που έφερε ένα φυσιολογικό πνευματικό άδειασμα.

Από την άλλη, η Χάλεπ φαίνεται να έχει μια μοναδική ευκαιρία να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης (διασταυρώνεται με την Κβίτοβα) αντιμετωπίζοντας πρώτα τη Σουάι Ζανγκ που προκρίθηκε στον παρθενικό της προημιτελικό Slam.

The No.1 Court crowd rises to acknowledge all the excitement @CocoGauff has given us 🤗

And remember – this is just the beginning… #Wimbledon pic.twitter.com/UBiOYSxPeU

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019