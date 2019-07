Oλοκληρώθηκε και η ενδέκατη μεταγραφή του Ολυμπιακού: Ντύθηκε στα ερυθρόλευκα ο Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς (pics)

Πoδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς, καθώς την Τρίτη οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 19χρονου Σέρβου στόπερ.

Ο νεαρός αμυντικός, που σύμφωνα με τους ειδικούς αποτελεί έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ηλικία του στην Ευρώπη, ήρθε στην Αθηνα την Κυριακή, τη Δευτέρα υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια βρέθηκε στα γραφεία των ερυθρόλευκων, υπογράφοντας μαζί τους πενταετές συμβόλαιο.

Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Svetozar Marković welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪ #olympiacos #welcome #SvetozarMarkovic #WelcomeSvetozar pic.twitter.com/MabvBQGu19

Από τη συγκεκριμένη μεταγραφή η Παρτιζάν, στην οποία αγωνιζόταν μέχρι πρότινος ο νεαρός αμυντικός, αποταμίευσε στα ταμεία της ενάμιση εκατομμύριο ευρω.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάρκοβιτς ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της σερβικής ομάδας. Εν συνεχεία πέρασε από την ακαδημία της Radnik Bijeljina (Βοσνία) και από την Κ17 της Τελεόπτικ, επιστρέφοντας το 2017 στην Παρτιζάν, όπου αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα.

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς! / Svetozar Marković is now a member of the Olympiacos family! 🔴⚪💪🏻 #olympiacos #welcome #SvetozarMarkovic #WelcomeSvetozar pic.twitter.com/6zo7uAO7qi

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 9, 2019