Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Μπρούνο Γκασπάρ στον Ολυμπιακό (pic)

«Μπρούνο Γκασπάρ καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!»

Με αυτό το μήνυμα στα social media και φωτογραφία του Μπρούνο Γκασπάρ ντυμένο στα ερυθρόλευκα, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός την απόκτηση του 26χρονου αμυντικού, ο οποίος ως γνωστόν είναι γνώριμος του τεχνικού της πειραϊκής ομάδας, Πέδρο Μαρτίνς, καθώς συνεργάστηκαν στη Γκιμαράες.

Στη διάρκεια της καριέρας του ο Γκασπάρ έχει αγωνιστεί στη δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα, στη Γκιμαράες, τη Φιορεντίνα και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία είναι ο τελευταίος «σταθμός» του πριν τον Ολυμπιακό.

Ο Γκασπάρ υπήρξε διεθνής με τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, ωστόσο πλέον εκπροσωπεί την Ανγκόλα σε επίπεδο ανδρών.

Μπρούνο Γκασπάρ καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Bruno Gaspar welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪ #Olympiacos #Welcome #BrunoGaspar #WelcomeBruno pic.twitter.com/ceCkXaxKk0

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 1, 2019