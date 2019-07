Όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος… Έτσι και το παραμύθι του μικρού από την Παραμύθα! (vid)

Δυστυχώς η δύσκολη στιγμή έφτασε και για τον Μάρκο Παγδατή, ο οποίος το βράδυ της 4ης Ιουλίου 2019 ολοκλήρωσε μια σπουδαία καριέρα 1008 επίσημων αγώνων στο παγκόσμιο τένις.

Ο πρωταθλητής μας έχασε από τον Ματέο Μπερετίνι με 3-0 σετ (6-1, 7-6, 6-3) στον 2ο γύρο του Wimbledon και έγραψε, με δάκρυα στα μάτια, το τελευταίο κεφάλαιο σε ένα παραμύθι που ξεκίνησε πριν από 34 χρόνια στο χωριό Παραμύθα της Λεμεσού.

Έχοντας στο βιογραφικό του αμέτρητες όμορφες στιγμές, θα γραφτεί στην ιστορία του κυπριακού αθλητισμού όχι τόσο γι’ αυτές αλλά για το γεγονός ότι ήταν ο άνθρωπος που έφερε την ανάπτυξη του τένις στην Κύπρο, ένα «ανύπαρκτο» μέχρι τις αρχές τις χιλιετίας άθλημα…

ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΜΑΡΚΟ!!!

A trailblazing career comes to an end 👏

Emotional scenes on No.2 Court as Marcos Baghdatis bows out from professional tennis following his second round defeat to Matteo Berrettini #Wimbledon pic.twitter.com/qrkR2dtebp

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2019