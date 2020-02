Οι Γερμανοί φιλάθλοι αναστενάζουν στα γήπεδα!

Αναμφισβήτητα η φετινή Bundesliga είναι ένα εξόχως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Από την πρώτη (Μπάγερν Μονάχου) μέχρι και την πέμπτη θέση (Λεβερκούζεν) η απόσταση που χωρίζει τις ομάδες είναι μόλις έξι βαθμοί (43-37). Επομένως δεν είναι παράδοξο το γεγονός πως τα στάδια είναι σχεδόν γεμάτα κάθε Σαββατοκύριακο.

Αυτό, όμως, που προκαλεί έκπληξη είναι το γεγονός πως υπάρχουν σύλλογοι που βρίσκονται και πιο χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα, αλλά στα εντός έδρας παιχνίδια τους γίνεται το αδιαχώρητο! Από τις 25 ομάδες με την μεγαλύτερη προσέλευση θεατών, οι επτά (7) είναι της Bundesliga. Υπάρχει και μία ακόμη, η Στουτγάρδη, η οποία είναι επίσης μέσα στην 25άδα ωστόσο αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της χώρας (Zweite Liga)!

Στην κορυφή της σχετικής λίστας συναντά κανείς τη Μπορούσια Ντόρτμουντ (81.132) και αμέσως μετά τη Μπάγερν Μονάχου (75.000) ενώ ο πρώτος αγγλικός σύλλογος είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (72.569)! Κι ας είναι, μέχρι στιγμής, επιεικώς μέτρια η πορεία της ομάδας του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ – όγδοη στη Premier League.

Το ισπανικό δίδυμο των Μπαρτσελόνα (72.438) και Ρεάλ Μαδρίτης (66.242) είναι στην τέταρτη και πέμπτη θέση, αντίστοιχα, ενώ στη συνέχεια απαντάται η πρώτη ιταλική ομάδα, η Ίντερ (65.800) που φέτος διαγράφει πορεία πρωταθλητισμού στη Serie A!

Ένα άλλο δίδυμο, από τη Σκοτία, αυτό των Σέλτικ (57.821) και Ρέιντζερς (49.405) έχει επίσης θέση στην 25άδα όπως κι ένας σύλλογος από τη Ρωσία, η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (49.454).

Ασφαλώς και συνιστά έκπληξη στην ενδέκατη θέση η παρουσία της Γουέστ Χαμ (55.313). Παρά το ότι τα «σφυριά» προσπαθούν να αποφύγουν τον υποβιβασμό, η ύπαρξη του νέου σταδίου, του «London Stadium», αποτελεί πόλο έλξης για τους οπαδούς τους.

Στη λίστα με τους 25 συλλόγους με την μεγαλύτερη προσέλευση κοινού, συναντά κανείς μόνο έναν γαλλικό και έναν πορτογαλικό σύλλογο – Μπενφίκα (52.952) και Μαρσέιγ (52.424) – ενώ δεν περνάει απαρατήρητη η παρουσία της Κολωνίας (49.660) αλλά και της Ρεάλ Μπέτις (48.804).

Μάλιστα, οι «τράγοι» έχουν το τρίτο υψηλότερο ποσοστό πληρότητας του γηπέδου τους – το «RheinEnergie Stadion» γεμίζει κατά 99,32% σε κάθε παιχνίδι – και είναι στην τρίτη θέση πίσω από την Μπάγερν (99.97%) και την BVB (99,71%)! Πολύ υψηλό ποσοστό έχει η Μάντσεστερ Σίτι (98,86%) ενώ ακολουθεί ένας άλλος γερμανικός σύλλογος, η Σάλκε (98,42%).

There is no place like Dortmund 🌃 pic.twitter.com/R02aLBP5OZ

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 14, 2020