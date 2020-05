Οι φουσκωτές κούκλες έφεραν πρόστιμο-ρεκόρ για την FC Σεούλ!

Mε πρόστιμο ύψους 100 εκατομμυρίων γουόν (ποσό που αντιστοιχεί σε 74.000 ευρώ) τιμωρήθηκε η FC Σεούλ από τη λίγκα ποδοσφαίρου της Νότιας Κορέας, λόγω του τρόπου που χρησιμοποιήθηκαν φουσκωτές κούκλες προκειμένου να καλύψουν τις κενές στις εξέδρες του σταδίου της.

Οι περισσότερες κούκλες ήταν ντυμένες στα χρώματα της ομάδας και κρατούσαν πλακάτ υποστήριξης του συλλόγου, όμως υπήρχαν και κούκλες με το όνομα κατασκευαστή παιχνιδιών ενηλίκων.

Τα νέα του ατυχούς περιστατικού ταξίδεψαν σε όλο τον πλανήτη. Αφού εξέτασε την υπόθεση, η K-League δέχτηκε την αιτιολογία ότι ο ποδοσφαιρικός σύλλογος δεν γνώριζε πως τα ανδρείκελα ήταν σεξουαλικά παιχνίδια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «θα μπορούσε εύκολα να αναγνωρίσει τη λειτουργία τους, χρησιμοποιώντας κοινή λογική και εμπειρία».

«Η διαμάχη γύρω από αυτό το περιστατικό ταπείνωσε βαθιά και έβλαψε τις γυναίκες οπαδούς και υπονόμευσε την ακεραιότητα του πρωταθλήματος», ανέφερε η λίγκα ποδοσφαίρου της Κορέας, ως αιτιολογία για το πρόστιμο. Η ομάδα της Σεούλ ζήτησε συγνώμη και αποδέχθηκε το πρόστιμο.

A few thoughts on the weekends football after the 2nd gameweek of the #KLeague and the return of #Bundesliga:

“Football is nothing without fans” – not true. It is better with fans, of course, but football without fans is better than nothing & definitely better without sex dolls! pic.twitter.com/NLtlNRwITQ

— Thomas Clark (@_thomasjclark) May 17, 2020