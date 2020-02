Οι ευχές των συμπαικτών του Αντετοκούνμπο: «Θα γίνεις σπουδαίος μπαμπάς

O Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (11/2) στο ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς, για καλό όμως λόγο, καθώς έγινε πατέρας για πρώτη φορά στη ζωή του.

Η σύζύγός του Μαράια έφερε στον κόσμο τον γιο τους και όπως αποκάλυψε ήδη ο Γιάννης, το νεογέννητο μωρό θα πάρει το όνομα του πατέρα του, Λίαμ Τσαρλς Αντετοκούνμπο.

Οι πρώτοι που έσπευσαν να του ευχηθούν ήταν οι Μιλγουόκι Μπακς και φυσικά οι συμπαίκτες του, που προσπάθησαν να του δώσουν συμβουλές on camera για τις δυσκολίες που τον περιμένουν, κυρίως όμως για τις πολλές ευτυχισμένες στιγμές.

«Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη συμβουλή να του δώσω, αλλά θα τα καταφέρει υπέροχα. Αυτό είναι το μεγαλύτερό του επίτευγμα», σχολίασε ο ευτυχισμένος θείος Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Ο Ερσάν Ιλιασόβα τόνισε ότι ο Έλληνας άσος: «θα είναι σπουδαίος πατέρας. Όταν είναι ένα τόσο μικρό πλασματάκι στα χέρια σου, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Μόνο τρώει και κοιμάται. Όταν θα μεγαλώσει και θα μπορεί να παίξει μαζί σου θα είναι όλα καταπληκτικά».

Ο Ουέσλι Μάθιους του ευχήθηκε με νόημα: «Απόλαυσε κάθε στιγμή. Το NBA είναι η δεύτερη καλύτερη δουλειά στον κόσμο, πρώτη είναι να είσαι πατέρας».

Από όλους του συμπαίκτες του, την έκπληξη έκανε ο Μπρουκ Λόπεζ, ο οποίος ευχήθηκε στο θείο Θανάση Αντετοκούνμπο να πάει τον μικρό στη Ντίσνεϊλαντ!

“Giannis is going to be a great dad!”

Advice from the squad for @Giannis_An34 & @Thanasis_ante43: pic.twitter.com/vAR5AyEiyf

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 11, 2020