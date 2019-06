Oι έντεκα του Ιδιάκεθ στη φιλική «μάχη» με τη Λεχ Πόζναν

Δεύτερο φιλικό για την ΑΕΚ επί Πολωνικού εδάφους.

Στους πρώτους έντεκα o τεχνικός της ομάδας Ιμανόλ Ιδιάκεθ συμπεριέλαβε και τον υπό δοκιμή Σίμρανζιτ Ταντί.

Νέα φιλική «μάχη» λοιπόν για τους Λαρνακείς στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας τους ενόψει των προκριματικών του Europa League με αντίπαλο την Πετροκουμπ Χιντσέτι.

Οι επιλογές του Ιδιάκεθ

ΑΕΚ: Τόνιο, Γκονζάλες, Τρουγιόλς, Σίμρανζιτ, Ιωάννου, Χέφελ, Κάσες, Σάστρε, Κωνσταντίνου, Τρισκόφσκι, Γιάννου

Στον πάγκο: Χριστοδούλου, Τούμπας, Μόισοφ, Θωμά, Πελεκάνος, Αναστασίου, Τολεμές.

Ποιος είναι ο Ταντί

19χρονος Ινδός αμυντικός, γεννημένος στην Μεγάλη Βρετανία.

Στο παρελθόν αγωνίστηκε με τα χρώματα των Λέστερ και Στόουκ Σίτι (κ23)

GOAL: #SaintsFCU18s 1-1 #LCFC U18s (Simranjit Thandi 44)

Thandi heads past Alex Cull to level for the visitors. pic.twitter.com/h1f9TZY3gl

— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 12, 2017