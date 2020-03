«Οι διαρροές έχουν στόχο να χαλάσουν τα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα»

Η αγωνιστική δραστηριότητα στην Ισπανία έχει ανασταλεί μέχρι νεοτέρας, στους παίκτες της Μπαρτσελόνα ζητήθηκαν περικοπές στα συμβόλαια και ο Πάου Ρίμπας σχολίασε τις διαρροές που αφορούν το ζήτημα.

«Δεν είναι ευπρόσδεκτες ούτε οι διαρροές ούτε οι προσπάθειες χειραγώγησης που σκοπό έχουν να χαλάσουν το κλίμα στα αποδυτήρια. Είμαστε ενωμένοι σε αυτές τις δύσκολες για όλους καταστάσεις».

No es verdad !!! Yo en ningún momento he hablado con el presidente sobre esta teme y a mi nadie me ha presionado nada para que lo acepte. Ha sido mi propia decisión de apoyar el club en este momento

— Nikola Mirotic (@NikolaMirotic33) March 27, 2020