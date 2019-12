ΟΦΗ: Δώρισε τα έσοδα από δύο ματς σε εταιρεία πρόληψης για τον καρκίνο

View this post on Instagram

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 έκανε πράξη τη δέσμευσή της, προσφέροντας στην Πανελλήνια Εταιρία Πρόληψης για τον καρκίνο “Στόχος -Πρόληψη” τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τα γυναικεία εισιτήρια αξίας 2€ στους αγώνες με Πανιώνιο και Ξάνθη. Σε συνάντηση που έγινε στα γραφεία της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, ο Αντιπρόεδρος της ομάδας μας, κ. Ηλίας Πουρσανίδης, εκτός από τα χρήματα, έδωσε δώρο μια φανέλα του ΟΦΗ στην ιδρύτρια του παραρτήματος Κρήτης “Στόχος – Πρόληψη”, κα. Λίτσα Ζαχαράκη. #oficrete #oficretefc #ofifc #ofifamily