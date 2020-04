Ο Ζοσέ Μουρίνιο έγινε αγρότης για να βοηθήσει τις ευπαθείς ομάδες

Tην ώρα που χώροι του γηπέδου της Τότεναμ έχουν παραχωρηθεί στο εθνικό σύστημα υγείας, η ομάδα του Λονδίνου προχώρησε και σε μια ακόμα κίνηση, με μπροστάρη τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Πορτογάλος προπονητής θα προσφέρει εθελοντικό έργο βοηθώντας όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες έχοντας το ρόλο του αγρότη! Ο Μουρίνιο παρουσίασε βίντεο από τον κήπο που υπάρχει στο προπονητικό κέντρο της Τότεναμ, στο οποίο καλλιεργούνται φρούτα και λαχανικά για τα γεύματα των ποδοσφαιριστών της πρώτης ομάδας.

Η αναστολή των πρωταθλημάτων και των προπονήσεων λόγω κορωνοϊού οδήγησε την Τότεναμ στο να παραχωρεί την παραγωγή οπωροκηπευτικών σε γεύματα που διανέμονται στις ευπαθείς ομάδας, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να δίνει το παρών στον κήπο για την συλλογή φρούτων και λαχανικών.

Jose Mourinho is volunteering at the Spurs training centre to help bring fresh fruit and vegetables back to the local community pic.twitter.com/hwn9wW8aJp

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 23, 2020