O Zόρζε Μοράις εξήγησε γιατί ο Μέσι μπορεί να πάει στην Ίντερ

O Ζοζέ Μοράις, άλλοτε βοηθός του Ζοζέ Μουρίνιο, πρώην τεχνικός της ΑΕΚ και νυν προπονητής της Jeonbuk Hyundai Motors, ομάδα από τη Νότια Κορέα, εξήγησε γιατί θεωρεί πιθανή τη μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι από τη Μπαρτσελόνα στην Ίντερ. Ο Πορτογάλς προπονητής ισχυρίστηκε:

“Νομίζω ότι είναι πιθανό. Ξέρετε γιατί; Επειδή έχει τον Ζανέτι. Ο Χαβιέρ Ζανέτι είναι ελκυστικός παράγοντας για τους Αργεντινούς ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι είναι ικανός να προσελκύσει έναν παίκτη όπως ο Μέσι, αν σκέφτεται για μια διαφορετική πρόκληση. Νομίζω ότι για έναν Αργεντινό ποδοσφαιριστή, είναι σαν να έχει το εξής σκεπτικό: «Πηγαίνω στο σπίτι, πηγαίνω στην Ίντερ». Η Ίντερ κατά την άποψή μου υποδέχεται με έναν ξεχωριστό τρόπο, το ίδιο και τους Αργεντινούς, ίσως εξαιτίας της παρουσίας του Ζανέτι. Όλοι οι Αργεντίνοι που πηγαίνουν στην Ίντερ είναι εξαιρετικοί και έχουν δώσει επιτυχίες στο κλαμπ. Ο Μέσι μπορεί να είναι ένας τέτοιος παίκτης”.

Ο Μοράις πέρασε από τον πάγκο της ΑΕΚ τη σεζόν 2016-2017, αλλά έμεινε σε μόλις 14 παιχνίδια, με απολογισμό τρεις νίκες, οκτώ ισοπαλίες και τρεις ήττες.

Δείτε το video με την άποψή του για τον Μέσι:

Lionel Messi to Inter could happen because of one man.

🇦🇷 pic.twitter.com/Tmn91szAY7

— Goal (@goal) May 1, 2020