Ο Βέσελι δίνει 100 δολάρια στην Αυστραλία για κάθε πόντο της Φενέρμπαχτσε

Σε μια ξεχωριστή και συνάμα σπουδαία κίνηση προχωρά ο Γιάν Βεσελι.

Ο 29χρονος Τσέχος σέντερ της Φενέρμπαχτσε γνωστοποίησε την απόφασή του να δωρίσει εκατό δολάρια στην Αυστραλία για κάθε πόντο που θα πετύχει η ομάδα του στις δυο αγώνες που έχει αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της Eurοleague.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται στην Αυστραλία έχουν προκαλέσει μεγάλη οικονομική αλλά κυρίως περιβαλλοντική καταστροφή, γεγονός που έχει κινητοποιήσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο.

«Αυτή την εβδομάδα, με τους διπλούς αγώνες για την Euroleague, θα πάρω μέρος στις δωρεές για να βοηθώ την Αυστραλία να σταματήσει και να ανακάμψει από τις φωτιές. Για κάθε πόντο που θα σκοράρουμε ως ομάδα, θα δωρίσω εκατό δολάρια», ανέφερε στην ανάρτηση με την οποία γνωστοποίησε την κίνησή του.

This @euroleague double week I will be joining donations to help #Australia stop and recover from bushfires. For every point we score as a team i will donate 100$ pic.twitter.com/Wgw6UYe3La

