Ο Τζόρνταν βούρκωσε και ζήτησε διάλειμμα μετά από έναν ανατριχιαστικό μονόλογο

H ανταγωνιστική φύση του Μάικλ Τζόρνταν είναι ένα από τα κύρια θέματα που πραγματεύεται το “Last Dance” και τα επεισόδια 7&8 που προβλήθηκαν δεν αποτέλεσαν εξαίρεση. Είναι όμως μία αντίδρασή του που ανατρίχιασε τον κόσμο.

Κάποια στιγμή ο “Air” κλήθηκε να μιλήσει για την ανταγωνιστική του φύση και την άσχημη συμπεριφορά του απέναντι στους συμπαίκτες του. Και ο μονόλογος που έκανε πριν ζητήσει βουρκωμένος να κάνει διάλειμμα, ανατρίχιασε τον κόσμο.

“Ένα πράγμα που θα πουν οι συμπαίκτες μου για μένα είναι ότι ότι ποτέ δεν ζήτησα να κάνουν κάτι που δεν έκανα ο ίδιος. Όταν ο κόσμος το δει αυτό, ίσως πει ότι “δεν ήταν καλό παιδί. Ήταν τύραννος. Όχι, αυτό το σκέφτεσαι εσύ, επειδή δεν κέρδισες ποτέ τίποτα. Εγώ ήθελα να νικήσω, αλλά ήθελα και αυτοί να θέλουν να νικήσουν.

Κοίτα, το κάνω αυτό, μόνο επειδή αυτός είμαι. Έτσι έπαιζα. Αυτή ήταν η νοοτροπία μου. Αν δεν θες να παίξεις με αυτό τον τρόπο, μην παίξεις με αυτό τον τρόπο. Διάλειμμα”.

Δείτε τον τρομερό μονόλογο του Τζόρνταν:

I’ve watched this Jordan clip like 20 times since #TheLastDance showed it

It’s just incredible pic.twitter.com/0C89ir9upo

