Ο Τζέιμς Μίλνερ μας δείχνει πως παραμένει σε τρομερή φόρμα – ΒΙΝΤΕΟ

Ετσι, ο έμπειρος μέσος με βίντεο το οποίο ανήρτησε στα social media, πήρε μέρος στο challenge της Ντίνα Άσερ-Σμιθ και κατάφερε να κάνει 165 «Mountain climbers» σε 45 δευτερόλεπτα, δέκα λιγότερα από την Βρετανίδα αθλήτρια στίβου…

Καθόλου άσχημα θα έλεγε κανείς…

Beast of a challenge set by GB’s fastest ever female @dinaashersmith…

165 Mountain climbers in 45 seconds for me & it was an absolute blow 🥵💪🏻@Nike #livingroomcup #playinside pic.twitter.com/0H4h6VNqX6

— James Milner (@JamesMilner) May 1, 2020