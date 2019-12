Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει Focus στο 2020 και αποκαλύπτει πολλά

«Φώτα, κάμερα, ώρα για δράση: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει Focus στο 2020». Aυτός είναι ο τίτλος αποκλειστικής συνέντευξης που παραχώρησε στο Ντουμπάι ο Έλληνας πρωταθλητής στo ATP Uncovered και φυσικά αποτελεί το πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα ATP, το οποίο συνοδεύει από σχετική -με τον κινηματογράφο- φωτογραφία.

«Ήταν μια από τις καλύτερες ημέρες που πέρασα φέτος, με λίγους φίλους μου. Διασκεδάσαμε πολύ και η εμπειρία ήταν γενικά μεγάλη», δήλωσε ο 21χρονος Τσίτσιπας για την επίσκεψή του στο Ομάν, πρόθυμος πλέον να επιστρέψει στη προπόνηση και να ξεκινήσει τη διαδρομή για το 2020.

«Είμαι έτοιμος γι ‘αυτό, θέλω πραγματικά να αρχίσω. Νιώθω πραγματικά ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώνω συνεχώς. Για μένα, η προετοιμασία είναι ένα συναρπαστικό μέρος του έτους όπου μπορώ να προσθέσω πράγματα στο παιχνίδι μου και να διορθώσω μερικά πράγματα που δεν δούλευαν ή ίσως μπορώ να τα βελτιωθώ λίγο. Είναι τρεις εβδομάδες κατά τις οποίες μπορώ να επωφεληθώ πολύ και να μάθω ακόμα περισσότερα», είπε.

Ο Τσιτσιπάς έρχεται από την καλύτερη του σεζόν, κερδίζοντας τρεις τίτλους ATP Tour, συμμετέχοντας σε έξι τελικούς, αποκτώντας μία τεράστια δυναμική, έχοντας κατακτήσει τον μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας του στο Nitto Finals ATP στο The O2 στο Λονδίνο.

Like many of us, @StefTsitsipas often stayed up late at night watching epic matches on TV.

Now he competes on court at the highest level. In 2020, Tsitsipas will represent 🇬🇷 #TeamGreece in Brisbane.#ATPCup 👉 https://t.co/ejZgS9kBNl pic.twitter.com/jaTwmpU309

— ATPCup (@ATPCup) December 9, 2019