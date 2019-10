Ο Σιάκαμ πήρε τη «σκυτάλη» από τον Λέοναρντ και… συνεχίζει από εκεί που έμεινε πέρσι! (vid)

Θα είναι ο ηγέτης των Ράπτορς μετά την αποχώρηση του Καουάι Λέοναρντ.

Ο Πασκάλ Σιάκαμ το έδειξε στο φιλικό κόντρα στους Ρόκετς, εκεί όπου μέτρησε 24 πόντους και 11 ριμπάουντ, οδηγώντας τους Καναδούς στη νίκη.

Πέρυσι αναδείχθηκε πιο βελτιωμένος παίκτης και φέτος θέλει να κάνει την χρονιά… εκτόξευσης.

Δείτε τα καλύτερα του κόντρα στο Χιούστον:

24 PTS | 11 REB@pskills43 led the @Raptors in their comeback victory to open #NBAJapanGames! pic.twitter.com/CH9DfcijWu

— NBA (@NBA) October 8, 2019