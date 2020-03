Ο Ρικ Πιτίνο θα είναι προπονητής του Αϊόνα την επόμενη σεζόν

Λίγη ώρα μετά το δημοσίευμα του CBS Sports για το μήνυμα του Ρικ Πιτίνο προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, επισημοποιήθηκε η συμφωνία του 67χρονου τεχνικού με το Αϊόνα. Ο Αθλητικός Διευθυντής του κολεγίου, Ματ Γκλοβάσκι, ανακοίνωσε τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, αρχής γενομένης από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ακολούθησε η πρώτη δήλωση του Ρικ Πιτίνο, ο οποίος εξήγησε πως “είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Ξεκίνησα το ταξίδι μου στο μπάσκετ στο Μανχάταν. Τώρα είμαι έτοιμος να τελειώσω αυτό το ταξίδι στο Nιου Ροσέλ. Θαύμασα την σπουδαία δουλειά που έκανε ο Τιμ Κλους. Θα προσπαθήσω να τη διατηρήσω σε υψηλό επίπεδο και να την ανεβάσω ακόμη περισσότερο. Μου έλειψε το κολεγιακό μπάσκετ, όσο ήμουν στην Ελλάδα. Είμαι πίσω στο σπίτι μου, εκεί απ’ όπου όλα ξεκίνησαν. Είναι το καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο”.

Rick Pitino on Iona: “I’m incredibly excited. I started my journey in basketball in Manhattan. I’m now able to end my journey in New Rochelle. I’ve admired the stellar job that Tim Cluess has done. I’m going to try and carry that on and elevate it to prominence.”

— Jon Rothstein (@JonRothstein) March 14, 2020