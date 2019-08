Ο Ουίλκινς «τιτίβισε» για Φριντέτ

Η άφιξη του Τζίμερ Φριντέτ επί ελληνικού εδάφους έδωσε την ευκαιρία στον Ντομινίκ Ουίλκινς να θυμηθεί το «πράσινο» παρελθόν του, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα στο νέο γκαρντ του Παναθηναϊκού.

«Συγχαρητήρια δικέ μου! Τζίμερ, έχω μερικές από τις καλύτερες αναμνήσεις μου ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Πάμε! Κυριάρχησε!», ανέφερε ο ζωντανός θρύλος του ΝΒΑ, κάνοντας retweet το post του Παναθηναϊκού.

Congrats my man!!!! @jimmerfredette Playing at @paobcgr are some of my best memories!!!! Go forth and DOMinate! https://t.co/imznjzWZFV

— Dominique Wilkins 🏀 (@DWilkins21) August 19, 2019