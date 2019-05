Ο Ναδάλ έχασε σετ μετά από πέντε παιχνίδια αλλά τσέκαρε εισιτήριο για τους «16» (vid)

Το εισιτήριο για τους «16» του Roland Garros για 14η φορά στην καριέρα του εξασφάλισε ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός τενίστας αν και κέρδισε με άνεση τα δυο πρώτα σετ (6-1, 6-3) από τον Νταβίντ Γκοφέν έχασε με 6-4 το 3ο με μπρέικ αλλά επανήλθε και με 6-3 πήρε το παιχνίδι.

Το παιχνίδι κράτησε 2 ώρες και 50′ και ο Ναδάλ συνεχίζει στον δρόμο για το 12ο. Βέβαια για να τα καταφέρει θέλει άλλες 4 νίκες.

Ο Ναδάλ είχε 38 έναντι 31 winners και 21-33 αβίαστα λάθη με τα περισσότερα στο 3ο που ήταν και το χαμένο του.

Στους «16» συνεχίζει και ο Κέι Νισικόρι ο οποίος κέρδισε με 6-4, 7-6 (8), 6-3, 4-6, 8-6 τον Λάζλο Ντέρε.

David can’t 🛑 Goliath @RafaelNadal powers home a 6-1 6-3 4-6 6-3 to claim his spot in the round of 16.#RG19 pic.twitter.com/fQVMDgADeG

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2019