Ο Μουρίνιο παραδέχθηκε τη γκάφα του και το σπάσιμο της καραντίνας

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έβγαλε τους ποδοσφαιριστές του από το σπίτι, το απόγευμα της Τρίτης, για προπόνηση σε πάρκο του Λονδίνου, έσπασε την καραντίνα, δεν τήρησε τα μέτρα προστασίας απέναντι στον κορωνοϊό και απολογήθηκε δημόσια.

Τα «σπιρούνια» έκαναν πρόγραμμα σε πάρκο βγαίνοντας για λίγο από το σπίτι τους για την καθιερωμένη γυμναστική τους, μόνο που αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος.

Ο Μουρίνιο δεν είχε πάρει καμία άδεια για να το κάνει, δέχθηκε παρατήρηση από τη διοίκηση του κλαμπ όπως συνέβη και με τους παίκτες, ενώ, δέχθηκε και τα «πυρά» του αγγλικού Τύπου που τον χαρακτήρισε… Stupid – One.

Με δημόσια απολογία του, το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Πορτογάλος ανέφερε:

«Αποδέχομαι ότι οι αποφάσεις και οι επιλογές μου δεν συμβάδιζαν με το πρωτόκολλο της Κυβέρνησης για την κατάσταση που επικρατεί και όλοι έπρεπε να έχουμε επαφή μονάχα με άτομα που βρίσκονται εντός του σπιτιού μας. Είναι υψίστης σημασίας να παίξουμε κι εμείς το ρόλο μας για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τους ήρωες γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Tottenham’s players have been reminded of their responsibilities after some were spotted flouting social distancing rules as Jose Mourinho was seen working in a public park with Tanguy Ndombele.

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 8, 2020