Ο «μοιραίος» Σουάρες δεν συγκράτησε τα δάκρυα του από το Περουβιανό «κάσο» (vid)

Κλαίγοντας αποχώρησε από το γήπεδο ο Λουίς Σουάρες μετά τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης από τη συνέχεια του Κόπα Αμέρικα.

Το Περού επικράτησε στα πέναλτι και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χιλή.

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα ήταν αυτός που αστόχησε στο πρώτο πέναλτι στη σχετική διαδικασία, όλοι οι αντίπαλοι ήταν εύστοχοι και έτσι οι Ουρουγουανοί επιστρέφουν στην πατρίδα τους.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Σουάρες δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και ξέσπασε.

Το βίντεο:

Luis Suárez is devastated!@CopaAmerica

It was his penalty miss that has seen Peru through to the #CopaAmerica Semi Final! 💪#URUxPER pic.twitter.com/5sCwqkfErK

— Taloomball (@Taloomballs) June 30, 2019