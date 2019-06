Ο Μέσι κάνει ντρίμπλες με οίκο μόδας – Ανοίγει συνεργασία με την Τζίνι Χίλφιγκερ (pic)

Ο Λιονέλ Μέσι, που αυτή την περίοδο μετέχει με την εθνική ομάδα της Αργεντινής στο Copa America, παίζει μπάλα και εκτός γηπέδων, κάνοντας και επιχειρηματικές προσπάθειες.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής άσος της Μπαρτσελόνα, όπως έγινε γνωστό πριν από μερικές εβδομάδες, θα συνεργαστεί με την MGO, μια εταιρεία της οποίας δημιουργική διευθύντρια είναι η Τζίνι Χίλφιγκερ, αδελφή του Τόμι Χίλφιγκερ, με την πρώτη συλλογή να είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει στην αγορά αυτό το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τη Χίλφιγκερ, θα είναι ένα «premium brand lifestyle με αθλητικό στυλ, θα προορίζεται κυρίως για άνδρες, αν και θα περιλαμβάνει και ορισμένα σχέδια για γυναίκες».

Όπως έγινε γνωστό η νέα μάρκα μόδας του Μέσι θα κυκλοφορήσει στο ηλεκτρονικό του κατάστημα, τον Ιούλιο, εάν και όλη η συλλογή θα δοθεί σταδιακά μέχρι τον Αύγουστο. Στο πλαίσιο της συλλογής, θα υπάρχουν κάποια ρούχα που θα φέρουν την υπογραφή του Μέσι.

