Ο Κομπανί τραυματίστηκε και δεν παίζει στο φιλικό προς τιμήν του

Ο Βίνσεντ Κομπανί αποχαιρέτησε τη Μάντσεστερ Σίτι το περασμένο καλοκαίρι για να αναλάβει ρόλο ποδοσφαιριστή-προπονητή στο ρόστερ της Άντερλεχτ, από όπου και ξεκίνησε την καριέρα του.

Τα έντεκα χρόνια παρουσίας του στους «πολίτες» τον καθιστούν μια από τις μορφές του συλλόγου, ο οποίος θέλησε να τον τιμήσει με σημερινό φιλικό στο «Έτιχαντ» ανάμεσα σε βετεράνους της Σίτι και θρύλους της Premier League.

Ο ίδιος ωστόσο αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα τραυματισμού και δεν θα καταφέρει να φορέσει για τελευταία φορά τη γαλάζια φανέλα…

«Δεν θα παίξω, δυστυχώς. Έχω ενοχλήσεις στο δικέφαλο. Υπάρχουν όμως πολλοί παίκτες που μπορείτε ν’ απολαύσετε. Δεν μου λείπει το γήπεδο εξάλλου (γέλια)», επιβεβαίωσε.

