Ο Κλοπ έμαθε να δένει γραβάτα στην καραντίνα – ΒΙΝΤΕΟ

Προσεχώς κοστουμαρισμένος θα βλέπει τα παιχνίδια από τον πάγκο ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος έπρεπε να βρεθεί σε συνθήκες καραντίνας για να μάθει πώς να φοράει την γραβάτα.

Είναι ένας από τους λίγους τοπ-τεχνικούς παγκοσμίως που δεν τιμάει τα επίσημα σακάκια και κοστούμια, ακόμα και στις ευρωπαϊκές βραδιές του Champions League.

Ο Γιούργκεν Κλοπ προτιμά να φοράει το προπονητικό τζάκετ και το καπέλο στο κεφάλι όταν κοουτσάρει την Λίβερπουλ, αλλά αυτό μπορεί και να αλλάξει στην μετά κορονοϊό εποχή.

Κι αυτό γιατί όσο καιρό βρίσκεται στην καραντίνα, ο Γερμανός τεχνικός τελειοποίησε τον… εφιάλτη των ανδρών, να δένει δηλαδή την γραβάτα του.

Ο «Κλοπο» μάλιστα έκανε επίδειξη της νέας του γνώσης και η Λίβερπουλ δεν… κρατήθηκε και πόσταρε το βίντεο στον λογαριασμό της στο twitter. Αλήθεια, εσείς τι καινούριο μάθατε μετά από έναν μήνα που #μένουμεσπίτι;

👔 Jürgen’s goal for the week: Done ✅ pic.twitter.com/oGGyZeTJjb

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 20, 2020