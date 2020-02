Ο Γκουαρντιόλα ρωτήθηκε αν πήρε μέτρα εναντίον του κοροναϊού

Η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα την Κυριακή (1/3) στον τελικό του Λιγκ Καπ Αγγλίας, και στην συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, οι δημοσιογράφοι έθεσαν θέμα Κοροναΐού στον Πεπ Γκουαρντιόλα.

Ο Ισπανός τεχνικός των νταμπλούχων Αγγλίας ρωτήθηκε για το αν η ομάδα του έχει πάρει μέτρα εναντίον του κοροναϊού, όπως η απαγόρευση χειραψιών και αγκαλιών ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του προπονητικού τιμ.

«Όχι, κάνουμε χειραψίες, αλλά και αγκαλιαζόμαστε. Μας αρέσει να αγκαλιαζόμαστε», είπε ο προπονητής της Σότι, που δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί στον Γιούργκεν Κλοπ, σημειώνοντας: «Τις λατρεύω τις αγκαλιές, όχι όμως όπως ο Γιούργκεν, είναι μάστερ σε αυτό, αλλά προσπαθώ να τον φτάσω».

Journalist: “Hugging and all that [in training]?”

Pep: “I love to hug. Not like Jurgen, he’s a master of that, but I try too!”

🥰 pic.twitter.com/vNwyBhEASw

— Goal (@goal) February 28, 2020