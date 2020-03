Ο Γκουαρδιόλα έστειλε μήνυμα για κορωνοϊό κάνοντας χαβαλέ για τα κιλά

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα εμφανίστηκε με βίντεο στα social media τη Μάντσεστερ Σίτι, θέλοντας να περάσει δύο μηνύματα.

Αρχικά αναφέρθηκε στα μέτρα και τους κανόνες που όλοι θα πρέπει να τηρήσουν ενόψει της πανδημίας του κορωνoϊού: «Σε όλους μας λείπει το ποδόσφαιρο και οι ζωές μας όπως την ξέραμε. Τώρα όμως είναι ώρα να ακούσουμε τις συμβουλές των ειδικών και των γιατρών».

Με καλή διάθεση όμως και σε αισιόδοξη διάθεση, έκανε και λίγο χαβαλέ, για να μετριάσει τα αρνητικά συναισθήματα από τον Covid-19: «Από αυτό θα βγούμε πιο δυνατοί, καλύτεροι, πιο αγαπημένοι και λιγάκι πιο παχουλοί».

