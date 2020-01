Ο χρόνος άλλαξε, η ασταμάτητη Λίβερπουλ όχι!

Τι κι αν άλλαξε η χρονιά; Η Λίβερπουλ συνέχισε την ασταμάτητη πορεία της στην εφετινή Premier League, φτάνοντας το βράδυ της Πέμπτης (2/1) σε μία πολύ άνετη, εντός έδρας νίκη με 2-0 επί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ» -στο παιχνίδι που έκλεισε την 21η αγωνιστική- κι ανέβασε ξανά τη διαφορά της από τη δεύτερη Λέστερ και την τρίτη Μάντσεστερ Σίτι στους 13 και 14 βαθμούς αντίστοιχα.

Οι αήττητοι «ρεντς», που έχουν κι έναν αγώνα λιγότερο (με αντίπαλο στη Γουέστ Χαμ), μετρούν δεκαεννέα νίκες και μία ισοπαλία σε είκοσι παιχνίδια στο πρωτάθλημα και κάθε αγωνιστική δείχνουν να πλησιάζουν ολοένα και πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.

Το δρόμο προς τη νέα επικράτηση άνοιξε νωρίς ο Μοχάμεντ Σαλάχ, που σκόραρε μόλις στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 64ο λεπτό ήταν η σειρά του Μανέ να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα.

Starting 2020 with three points! Happy New Year Reds! ✊ https://t.co/ZNd4E38lnk

