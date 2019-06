Ο Χάρι Κέιν παντρεύτηκε την καλύτερη φίλη του και σχολίασε με τρυφερά λόγια το γεγονός! (pics)

Tην εκλεκτή της καρδιάς του, Κέιτ Γκούντλαντ, παντρεύτηκε ο Χάρι Κέιν και ο άσος της Τότεναμ δεν έχασε ευκαιρία να ανεβάσει φωτογραφίες στο twitter, από την πιο ευτυχισμένη στιγμή στη ζωή του ζευγαριού.

Ο Άγγλος διεθνής ποδοφαιριστής μάλιστα σχολίασε το γεγονός σε λεζάντα, την οποία συνόδευσε τις δύο φωτογραφίες.

«Επιτέλους κατάφερα να παντρευτώ την καλύτερή μου φίλη. Σε αγαπάω Κέιτ Γκούντλαντ», ήταν τα λόγια του Άγγλου επιθετικού για τη σύζυγό του.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Finally got to marry my Best Friend! I love you @KateGoodlandx 💖😍 pic.twitter.com/WObPHeWBzR

— Harry Kane (@HKane) June 21, 2019