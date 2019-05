O Aζάρ ξεκίνησε τις φωτογραφήσεις με το στέμμα στο στήθος (pic)

Ο Εντέν Αζάρ δέχθηκε να βγάλει φωτογραφία με Ισπανό οπαδό της Ρεάλ Μαδρίτης και να κρατήσει τη φανέλα της «βασίλισσας», δείχνοντας πως πλέον είναι άνετος με την υπόθεση και περιμένει απλά την επισημοποίηση της μεταγραφής του!

Ο Βέλγος σούπερ σταρ της Τσέλσι, μετά τα δυο γκολ και την ασίστ στον μεγάλο τελικό του Europa League απέναντι στην Άρσεναλ, έκανε το καθήκον του και πλέον χαλαρώνει.

Χάρισε στον λονδρέζικο σύλλογο το ευρωπαϊκό τρόπαιο και αμέσως «πέταξε» για τη Μαρμπέγια για λίγες μέρες χαλάρωσης, προτού πλέον επιστρέψει στο Λονδίνο να μαζέψει τα πράγματά του και να μετακομίσει οριστικά στη Μαδρίτη.

Η μεταγραφή του δεν έχει επισημοποιηθεί, όμως πλέον, ο Αζάρ είναι πιο άνετος από ποτέ, βγάζοντας και φωτογραφίες με οπαδούς της Ρεάλ, κρατώντας τη φανέλα της νέας του ομάδας!

Eden Hazard pictured on holiday in Marbella holding a Real Madrid shirt. [Photos via @DailyMirror] pic.twitter.com/CWuQo3AgFC

— 360Sources (@360Sources) 31 Μαΐου 2019