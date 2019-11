Ο αντικανονικός του ΑΠΟΕΛ, το προκλητικό πανό της Ένωσης και ο κίνδυνος αφαίρεσης βαθμών σε Ομόνοια, Πάφο FC

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε ποινές. Μεταξύ άλλων τιμώρησε τον ΑΠΟΕΛ για παρουσία μη εξουσιοδοτημένου ατόμου στα αποδυτήρια, την Ένωση για προκλητικό πανό, ενώ προειδοποιεί την Ομόνοια και την Πάφο FC πώς αν δεν πληρώσουν τα πρόστιμά τους θα τους επιβληθεί αφαίρεση βαθμών.

*Καταγγελία του Διαιτητή Μιχάλη Κλεάνθους κατά του DARKWA, ANDERSON OTUMFOUR Ποδοσφαιριστή της ΕΛΠΙΔΑΣ Αστρομερίτη που αποβλήθηκε γιατί στέρησε καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2019-2020 ΕΛΠΙΔΑ Αστρομερίτη – ΑΧΥΡΩΝΑΣ Λιοπετρίου/03.11.2019 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ανδρέα Τσαμπαλά κατά του Αλέξανδρου Κοντολεύτερου Ποδοσφαιριστή του Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ που αποβλήθηκε για βίαιο παίξιμο με τα δυο πόδια σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2019-2020 Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ Ορόκλινης /30.10.2019 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Χρυσόστομου Σαγιά κατά του Νικόλα Φελλά Ποδοσφαιριστή της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας που αποβλήθηκε γιατί μετά το τέλος του αγώνα γρονθοκοπήθηκε με αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2019-2020 ΠΑΦΟΣ F C – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/02.11.2019 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Χρυσόστομου Σαγιά κατά του Λοϊζου Τέγκερη Ποδοσφαιριστή της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας που αποβλήθηκε γιατί κλώτσησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή με δύναμη στο πόδι (στο καλάμι) ενώ είχε δοθεί το φάουλ υπέρ του στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2019-2020 ΠΑΦΟΣ F C – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/02.11.2019 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Χρυσόστομου Σαγιά κατά του Χρίστου Θεοδώρου Ποδοσφαιριστή της ΠΑΦΟΥ F C που αποβλήθηκε γιατί μετά το τέλος του αγώνα γρονθοκοπήθηκε με αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2019-2020 ΠΑΦΟΣ F C – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/02.11.2019 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Αλέξανδρου Ζαχαριάδη κατά του Γιώργου Ττίκκα Ποδοσφαιριστή του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου που αποβλήθηκε γιατί κτύπησε βίαια αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U16 περιόδου 2019-2020 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου /02.11.2019 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση:Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA περιόδου 2019-2020 στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2019-2020 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/02.11.2019 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας για είσοδο στον χώρο των αποδυτηρίων μη εξουσιοδοτημένου ατόμου μετά το τέλος του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 36 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA περιόδου 2019-2020 στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2019-2020 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας/02.11.2019 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση:.Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA περιόδου 2019-2020. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2019-2020 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας/02.11.2019 (8η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου για ανάρτηση πανό ακατάλληλο για αθλητικές εκδηλώσεις (προκλητικό, υβριστικό και/ή αισχρό) κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2019-2020 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/03.11.2019 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση:Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA περιόδου 2019-2020. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2019-2020 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού/03.11.2019 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του Ε Ν Υ ΔΙΓΕΝΗΣ Ύψωνα γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, Α’ Φάση, Α’ Όμιλος περιόδου 2019-2020 Ε Ν Υ ΔΙΓΕΝΗΣ Ύψωνας – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου /02.11.2019 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του Παναγιώτη Σπύρου προπονητή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ψευδά για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα προς την κερκίδα (φιλάθλους) της αντίπαλης ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 4 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, Α’ Φάση, Α’ Όμιλος περιόδου 2019-2020 ΑΛΚΗ Ορόκλινης – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά/02.11.2019 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΡΜΗ Αραδίππου:

(α) για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο μη εξουσιοδοτημένων ατόμων κατά τη διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β)γιατί κατά την διάρκεια του αγώνα σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις τα μεγάφωνα του σταδίου παρότρυναν τους φιλάθλους της ομάδας σας να φωνάζουν το όνομα του σκόρερ της ομάδας σας κατά παράβαση του άρθρου 49 του Κεφαλαίου 7 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2019-2020

Απόφαση: Επίπληξη.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, Α’ Φάση, Β’ Όμιλος περιόδου 2019-2020 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – Π. Ο. Ξυλοτύμπου 2006 /02.11.2019 (5η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΟΘΕΛΛΟΥ Αθηαίνου για επεισόδια που προκάλεσαν μεταξύ τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων μετά το τέλος του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 4 (κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, Α’ Φάση, Β’ Όμιλος περιόδου 2019-2020 ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου – ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ Σωτήρας 2014/02.11.2019 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΟΝΗΣΙΛΛΟΥ Σωτήρας 2014 για επεισόδια που προκάλεσαν μεταξύ τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων μετά το τέλος του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 4 (κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, Α’ Φάση, Β’ Όμιλος περιόδου 2019-2020 ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου – ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ Σωτήρας 2014/02.11.2019 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2019-2020 ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ/02.11.2019 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΡΜΗ Αραδίππου γιατί δεν συμμορφώθηκε με την Εγκύκλιο με αρ. 385/2019-2020 ημερομηνίας 11.09.2019 και συγκεκριμένα είχε γραμμένο στο φύλλο αγώνα άτομο (ο γιατρός του αγώνα) που δεν ήταν καταχωρημένο στο σύστημα comet στον αγώνα Πρωταθλήματος Κυπέλλου Νέων U19 A’ Φάση περιόδου 2019-2020 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/02.11.2019.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΕΛΗΑΣ Λυθροδόντα γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 7 λεπτά κατά παράβαση του άρθρου 4 (α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Κυπέλλου Νέων U19 A’ Φάση περιόδου 2019-2020 ΕΛΗΑ Λυθροδόντα – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/03.11.2019.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΠΑΦΟΥ F C:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδια (σύρραξη) που προκάλεσε ποδοσφαιριστής της ομάδας εντός του αγωνιστικού χώρου κατά την λήξη του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 4 (κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του Βρυώνη Παπασάββα ποδοσφαιριστή της ΠΑΦΟΥ F C γιατί επέδειξε αντιαθλητική συμπεριφορά προς ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας (τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι με ύπουλο τρόπο) κατά παράβαση των άρθρων 4 (γ) και 9 (στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2019-2020 ΠΑΦΟΣ F C – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/02.11.2019 (8η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(α) της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας για επεισόδια (σύρραξη) που προκάλεσε ποδοσφαιριστής της ομάδας εντός του αγωνιστικού χώρου κατά την λήξη του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 4 (κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του Ιωάννη Τσιόλη ποδοσφαιριστή της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας γιατί επέδειξε αντιαθλητική συμπεριφορά προς την κερκίδα της αντίπαλης ομάδας (φιλάθλους) μετά το τέλος του αγώνα (τους εξύβρισε) κατά παράβαση των άρθρων 4 (γ) και 9 (ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2019-2020 ΠΑΦΟΣ F C – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/02.11.2019 (8η Αγωνιστική).

*Διακοπέντας Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων U17 A’ Φάση περιόδου 2019-2020 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας/03.11.2019 (6η Αγωνιστική)

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 5-0 υπέρ του Εθνικού Άχνας.

*Καταγγελία κατά της Ε. Ν. ΘΟΙ Λακατάμειας γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 15 λεπτά κατά παράβαση του άρθρου 4 (α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U14 περιόδου 2019-2020 Ε Ν ΘΟΙ Λακατάμειας – ΑΡΗΣ Λεμεσού/02.11.2019 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2019-2020 στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2019-2020 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/26.10.2019 χρησιμοποίησε αντικανονικά τον ποδοσφαιριστή Αλέξανδρο Σάββα και συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής είναι τιμωρημένος από την Δικαστική Επιτροπή

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του ποδοσφαιριστή Αλέξανδρου Σάββα ότι έλαβε μέρος αντικανονικά ενώ δεν εδικαιούτο να αγωνισθεί στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2019-2020 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/26.10.2018 γιατί είναι τιμωρημένος από την Δικαστική Επιτροπή

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Ο αγώνας Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2019-2020 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/26.10.2019 για την τύχη του (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ανόρθωσης.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2019-2020 στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2019-2020 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου/26.10.2019 χρησιμοποίησε αντικανονικά τον ποδοσφαιριστή Δημήτρη Παπαδημητρίου και συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής είναι τιμωρημένος από την Δικαστική Επιτροπή

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του ποδοσφαιριστή Δημήτριου Παπαδημητρίου ότι έλαβε μέρος αντικανονικά ενώ δεν εδικαιούτο να αγωνισθεί στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2019-2020 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου /26.10.2018 γιατί είναι τιμωρημένος από την Δικαστική Επιτροπή

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Ο αγώνας Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2019-2020 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου /26.10.2019 για την τύχη του (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Διγενή Μόρφου.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΑΡΗ Λεμεσού ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2019-2020 στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2019-2020 ΑΡΗΣ Λεμεσού – Ε. Ν. ΘΟΙ Λακατάμειας/02.11.2019 χρησιμοποίησε αντικανονικά τον ποδοσφαιριστή Γκρέκορυ Διονυσίου με αριθμό φανέλας 9 και συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής δεν ήταν γραμμένος στο φύλλο αγώνα

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του ποδοσφαιριστή Γκρέκορυ Διονυσίου Αριθμός Φανέλας 9 ότι έλαβε μέρος αντικανονικά ενώ δεν εδικαιούτο να αγωνισθεί στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2019-2020 ΑΡΗΣ Λεμεσού – Ε. Ν. ΘΟΙ Λακατάμειας/02.11.2019 γιατί δεν ήταν γραμμένος στο φύλλο αγώνα

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Ο αγώνας Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2019-2020 ΑΡΗΣ Λεμεσού – Ε. Ν. ΘΟΙ Λακατάμειας/02.11.2019 για την τύχη του (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του ΘΟΪ.

*Καταγγελία κατά του ΔΙΓΕΝΗ Ορόκλινης γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €150= που επιβλήθηκε στον Αντρέα Αντρέου ποδοσφαιριστή του σωματείου του στις 25.09.2019 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2019-2020 ΔΙΓΕΝΗΣ Ορόκλινης – Ε Ν Υ ΔΙΓΕΝΗΣ Ύψωνα/15.09.2019 (1η Αγωνιστική) αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €8500= που επιβλήθηκε στο σωματείο της στις 25.09.2019 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2019-2020 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ F C/14.09.2019 (3η Αγωνιστική) αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών. Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΔΙΓΕΝΗ Ορόκλινης γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €50= που επιβλήθηκε στο σωματείο του στις 02.10.2019 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2019-2020 ΔΙΓΕΝΗΣ Ορόκλινης–Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ /22.09.2019 (1η Αγωνιστική) αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών.

*Καταγγελία κατά της ΕΛΗΑΣ Λυθροδόντα γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €300= που επιβλήθηκε στον Κώστα Κλείτου ποδοσφαιριστή του σωματείο της στις 02.10.2019 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2019-2020 ΑΜΑΘΟΥΣ Αγίου Τύχωνα – ΕΛΗΑ Λυθροδόντα/21.09.2019 (1η Αγωνιστική) αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €2000= που επιβλήθηκε στο σωματείο της στις 02.10.2019 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Α’ Φάση περιόδου 2019-2020 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού/21.09.2019 (4η Αγωνιστική) αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών. Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €450= που επιβλήθηκε στο σωματείο της στις 02.10.2019 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων U15 περιόδου 2019-2020 ΠΑΦΟΣ F C – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών/21.09.2019 (1η Αγωνιστική) αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών. Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €2000= που επιβλήθηκε στο σωματείο της στις 02.10.2019 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Α’ Φάση περιόδου 2019-2020 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΠΑΦΟΣ F C/22.09.2019 (4η Αγωνιστική) αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών. Πρόστιμο.