Ο Αντετοκούνμπο το έριξε στο τραγούδι και έγινε viral – BIΝΤΕΟ

Η σταδιακή επιστροφή των ομάδων του ΝΒΑ φαίνεται πως έχει ανεβάσει κατακόρυφα την ψυχολογία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος -όπως και οι υπόλοιποι αστέρες του ΝΒΑ- ήταν σαν θηρίο στο κλουβί τους δύο τελευταίους μήνες.

Ο «Greek Freak» εξωτερίκευσε την καλή διάθεση που είχε, ενώ βγήκε βόλτα με το αυτοκίνητο, τραγουδώντας στη διαδρομή. Το instagram live που έκανε, ήταν αρκετό για να τον δει όλος ο κόσμος και να γίνει viral μέσα σε μερικά λεπτά.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Giannis just LOST IT listening to One Direction 🤣 (via @Giannis_An34) pic.twitter.com/o2uzWoZsy9

— Overtime (@overtime) May 15, 2020