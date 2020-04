Ο Αλντερβάιρελντ συγκίνησε νεαρή γιατρό με την έκπληξη που της έκανε… – ΒΙΝΤΕΟ

Η ίδια στο παρελθόν έχει δηλώσει μεγάλη οπαδός της Τότεναμ και έτσι τα «σπιρούνια» αποφάσισαν να της κάνουν μία μεγάλη έκπληξη.

Ο κεντρικός αμυντικός Τόμπι Αλντερβάιρελντ, κάλεσε μέσω βίντεοκλησης της Τέϊλα Πόρτερ για να της δώσει τα εύσημα για τις δύσκολες ώρες που περνάει και η ίδια, κάνοντας τη δουλειά της στα νοσοκομεία ενώ θέλησε να της προσφέρει και μία φανέλα του ως ένδειξη σεβασμού.

Η νεαρή γιατρός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της, με την ίδια να τονίζει πως η κίνηση του Βέλγου ήταν κάτι που δεν περίμενε.

After a clip of her being applauded before a shift was viewed by millions, Spurs fan and NHS worker Tayla Porter got a surprise video call from @AlderweireldTob 🚑👏 pic.twitter.com/p5JrBkJdDG

— SPORTbible (@sportbible) April 3, 2020