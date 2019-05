ΝΒΑ: Υποδοχή λατρείας για τον Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι παρά τον αποκλεισμό των Μπακς (vid)

Με την ιαχή «MVP» έγινε δεκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όταν εμφανίστηκε στην έξοδο του αεροδρομίου κατά την επιστροφή των Μπακς στο Μιλγουόκι.

Οι συγκεντρωμένοι φίλαθλοι του χάρισαν απλόχερα άλλη μία αποθέωση, ευχαριστώντας τον για όσα τους χάρισε τη φετινή χρονιά.

Ο Έλληνας αστέρας παρά το προχωρημένο της ώρας και την απογοήτευση από τον αποκλεισμό από τους τελικούς του ΝΒΑ, πήγε προς το μέρος τους, ευχαρίστησε για τις εκδηλώσεις αγάπης και ανταπέδωσε τις ευχαριστίες για την συμπαράστασή τους.

It’s still all love in Milwaukee for Giannis

(via @Bucks) pic.twitter.com/cKlFQnYl5L

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 26, 2019