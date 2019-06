ΝΒΑ: Το σπάνιο ρεκόρ του Καουάι Λέοναρντ που θέλει να μιμηθεί ο ΛεΜπρον Τζέιμς (pic)

Eρχόμενος το καλοκαίρι από τους Σπερς ελάχιστοι μπορούσαν να προβλέψουν ότι ο Καουάι Λέοναρντ θα κατάφερνε να μετατρέψει την ομάδα από το Τορόντο, από μία καλή ομάδα των ημιτελικών της Ανατολής, σε διεκδικήτρια τίτλου και εν τέλει πρωταθλήτρια του ΝΒΑ για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Με 28.5 πόντους (43.4% στα σουτ), 9.8 ριμπάουντ, 4.2 ασίστ αλλά και τεράστια προσφορά στην άμυνα με 2 κλεψίματα και 1.2 μπλοκ ανά αγώνα κόντρα στους Ουόριορς, αποτέλεσε το σημείοαναφοράς της ομάδας του Νικ Νερς και κατέκτησε απόλυτα δίκαια το βραβείο του MVP των τελικών.

Κατόρθωμα που το είχε επαναλάβει και το 2014. Τότε οι Σαν Αντόνιο Σπερς είχαν κατακτήσει το πρωτάθλημα κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ των Τζέιμς, Μπος και Γουέιντ με 4-1 και τον Claw να πετυχαίνει κατά μέσο όρο τότε 17.8 πόντους (61.2% στα σουτ), 6.4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1.6 κλεψίματα και 1.2 μπλοκ. Επίδοση που του έδωσε και τότε τον τίτλο του MVP των τελικών.

Αυτό σημαίνει πως ο Λέοναρντ είναι πρωταθλητής αλλά και κάτοχος βραβείων MVP τόσο στην Ανατολική όσο και στη Δυτική περιφέρεια. Κάτι που κανένας παίκτης του ΝΒΑ δεν έχει καταφέρει.

Ωστόσο είναι κάτι που φιλοδοξεί να πράξει ο ΛεΜπρον Τζέιμς που είναι κάτοχος τριών βραβείων MVP (2012, 2013, 2016) με Χιτ και Καβαλίερς, αλλά όλους στην Ανατολική περιφέρεια.

