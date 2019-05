ΝΒΑ: Τέλος η σεζόν για τον Πάου Γκασόλ, μεγάλο πλήγμα για τους Μπακς του Αντετοκούνμπο (pics)

Τελείωσε η σεζόν για τον Πάου Γκασόλ, καθώς μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε θα μείνει στα πιτς για μερικούς μήνες.

Όπως ανακοίνωσε το Μιλγουόκι, ο Ισπανός σέντερ μπήκε στο χειρουργείο για να λύσει το πρόβλημα με το κάταγμα κόπωσης που τον ταλαιπωρούσε κι ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τα «ελάφια» του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους τελικούς της Ανατολής κι αν προκριθούν στους τελικούς του ΝΒΑ.

Ο Γκασόλ αναμένεται να είναι υγιής στην έναρξη της νέας σεζόν, ενώ φέτος αγωνίστηκε σε μόλις τρεις αγώνες της ομάδας του Μιλγουόκι.

Συνολικά μετρά 18 σεζόν στο ΝΒΑ και έχει μέσους όρους 17 πόντων, 9.2 ριμπάουντ, 3.2 ασίστ και 1.6 μπλοκ ανά 33.4 λεπτά συμμετοχής σε 1226 αγώνες με τις φανέλες των Γκρίζλις, των Λέικερς, των Μπουλς, των Σπερς και των Μπακς.

Pau Gasol underwent successful surgery yesterday to repair a navicular stress fracture in his left foot.

He will miss the remainder of the Playoffs and a full recovery is expected in time for training camp.

More: https://t.co/BPksfsAD2Q

Get well soon @PauGasol!!#FearTheDeer pic.twitter.com/0b87fA5Nf7

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 10, 2019