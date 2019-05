ΝΒΑ: Ψάχνουν το γερό προβάδισμα οι Μπακς του Αντετοκούνμπο στους τελικούς της Ανατολικής περιφέρειας (video)

Να βαδίσουν στα χνάρια των Γουόριορς, οι οποίοι επικράτησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής με 114-111 των Μπλέιζερς και διπλασίασαν τις νίκες τους στη σειρά της δυτικής περιφέρειας του ΝΒΑ, θέλουν να βαδίσουν οι Μιλγουόκι Μπακς στην Ανατολή.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του στον πρώτο τελικό νίκησαν με 108-100 τους Καναδούς και, κάνοντας το 1-0 στη σειρά, απέκτησαν το προβάδισμα για την πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ, που κρίνεται στις τέσσερις νίκες.

Tα ξημερώματα του Σαββάτου (18/5, 03.30) θα διεξαχθεί ο δεύτερος τελικός της ανατολικής περιφέρειας, και πάλι στην έδρα των «ελαφιών», με τους Μπακς να ψάχνουν το 2-0 στη σειρά, την ώρα που η ομάδα του Τορόντο θα προσπαθήσει να πετύχει το «break».

“We go 9-10 deep…with little to no drop off.”@Katie_George05 catches up with the team ahead of Game 2: pic.twitter.com/rs9sM7ll1M

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 17, 2019