ΝΒΑ: Οι Μπακς του Αντετοκούνμπο σάρωσαν τους πρωταθλητές – ΒΙΝΤΕΟ

Oι Μπακς άλωσαν το Τορόντο κι απέδειξαν στους πρωταθλητές ότι θα πρέπει να ματώσουν για να διατηρήσουν τα σκήπτρα.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αγγίζει το triple double το Μιλγουόκι έκανε δήλωση πρωταθλητή, επικρατώντας στον Καναδά με 108-97 των Ράπτορς. Ο «Greek Freak» δέχθηκε την πίεση από την άμυνα των Ράπτορς αλλά βρήκε τον τρόπο να είναι ο κορυφαίος του Μιλγουόκι, όντας διπλός και παραλίγο τριπλός.

Το Τορόντο κατάφερε να έχει το προβάδισμα στο πρώτο μέρος, αλλά το δεύτερο ήταν όλο Μπακς και Γιάννης. Τα «ελάφια» έδειξαν ότι ξυπνάνε όταν με ένα σερί 11-1 μείωσαν σε 52-50 που ήταν το αποτέλεσμα μετά τα πρώτα είκοσι τέσσερα λεπτά.

8-0 on the second night of a back-to-back this season.

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 26, 2020